В Псковской области выбирают лучшего участкового, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального УМВД России. Второй, региональный, этап конкурса «Народный участковый» проводится с 7 по 16 октября.

В этом туре участвуют победители первого этапа, который проходил на муниципальном уровне. Тогда были определены лучшие участковые в каждом городе и районе области.

«Народный участковый» будет определён по итогам голосования жителей области на сайте регионального УМВД. Там же размещены и анкеты участников.

Победитель этапа представит Псковскую область на всероссийском конкурсе.