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В Псковской области выбирают лучшего участкового

7 октября 2020 года, 10:06

В Псковской области выбирают лучшего участкового, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального УМВД России. Второй, региональный, этап конкурса «Народный участковый» проводится с 7 по 16 октября.

В Псковской области выбирают лучшего участкового

В этом туре участвуют победители первого этапа, который проходил на муниципальном уровне. Тогда были определены лучшие участковые в каждом городе и районе области.

«Народный участковый» будет определён по итогам голосования жителей области на сайте регионального УМВД. Там же размещены и анкеты участников.

Победитель этапа представит Псковскую область на всероссийском конкурсе.

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