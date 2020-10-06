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Общество / Образование

10 псковских учителей стали заслуженными педагогическими работниками

6 октября 2020 года, 22:40
10 учителей стали «Заслуженными педагогическими работниками Псковской области», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Звание присуждалось впервые, вместе с нагрудным знаком учителя получили премию в 25 тысяч рублей, также им назначена ежемесячная выплата в 5 тыс. рублей.

10 псковских учителей стали заслуженными педагогическими работниками

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Награды по решению педагогического сообщества удостоены директор Идрицкой школы Наталья Дударь (Себежский район) , учитель русского языка и литературы средней школы № 7 имени В. Н. Пушкарева Людмила Ивонина (Остров), мастер производственного обучения Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Валентина Мурашова, учитель химии школы № 7 Галина Основская (Великие Луки), директор лицея № 4 «Многопрофильный» Валентина Платонова (Псков), старший воспитатель детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 6 «Звездочка» Лилия Поварова (Псков), учитель истории и обществознания Линовской средней школы Светлана Снегова (Пыталовский район), методист, педагог дополнительного образования Дома детского творчества Палкинского района Ольга Харченко, директор Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Людмила Чушева и учитель истории и обществознания средней школы № 1 Лариса Яковлева (Порхов).

10 псковских учителей стали заслуженными педагогическими работниками

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Нагрудные знаки и удостоверения лучшим учителям 6 октября вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он поздравил педагогов с праздником и поблагодарил за труд. «От того, что вы вложите в наших детей, чему научите, будет зависеть, по какому пути будет развиваться наше большое государство», — сказал глава региона.

Он обратил внимание на то, что в этом году системе образования пришлось работать в новых условиях. «Этот вызов вы с честью приняли, выполняете сами все нормы Роспотребнадзора, требуете этого от детей и родителей. Сейчас у нас есть все возможности, чтобы пройти этот период максимально безопасно и безболезненно», — заявил губернатор. Он заверил, что будут предприняты все усилия, чтобы не пришлось снова переходить на дистанционное обучение.

10 псковских учителей стали заслуженными педагогическими работниками

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также Михаил Ведерников заявил, что сейчас вместе с федеральным центом идёт большая работа по развитию системы образования: строятся и реконструируются школы, благоустраиваются стадионы и спортивные залы, открываются «Точки роста», в Пскове запущен, а в Великих Луках готовится к открытию, «Кванториум».

От имени награждённых губернатора поблагодарила директор Многопрофильного лицея № 4 Валентина Платонова. «Нам очень приятно получить это звание. Мы будем с гордостью его нести», — сказала она.т
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