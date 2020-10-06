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Политика / Партии

Депутатам Псковского облсобрания представили новую схему избирательных округов

6 октября 2020 года, 21:32

Депутатам Псковского областного Собрания региональная избирательная комиссия представила проект новой схемы избирательных округов. Положительные отзывы уже дали фракции КПРФ и ЛДПР, теперь документ рассмотрели депутаты-единороссы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Новую нарезку округов представил заместитель председателя облизбиркома Сергей Кулаков. По его словам, при подготовке документа учитывались два требования: неделимость муниципалитетов и численность избирателей, которых в каждом округе должно быть порядка 40 тыс. 336, возможна погрешность в 10%. Сергей Кулаков пояснил, что численность избирателей в округе рассчитывалась на основе общего количества зарегистрированных избирателей по области: на 1 июля их было 524 тысячи 362 избирателя.

Депутатам Псковского облсобрания представили новую схему избирательных округов

Все данные были загружены в систему ГАС «Выборы», которая и предложила оптимальную нарезку. Сергей Кулаков подчеркнул, что проект обсуждается и предложил депутатам направить предложения и замечания в облизбирком.

«8 октября на совещании мы всё сможем обсудить. ЛДПР и КПРФ своих претензий к этому делению не представили. Сказали, что их схема устраивает», - сказал заместитель председателя Избирательной комиссии.

Заместитель председателя Собрания Борис Полозов обратил внимание, что в предложенной схеме в один округ входят Дедовичский и Опочецкий районы, которые не имеют даже дороги между собой. Поэтому он предложил иную нарезку: объединить в округ Опочецкий, Пушкиногорский и Себежский районы (общая численность избирателей 36 тысяч 529), Дедовический, Новоржевский и Островский (41 тысяча 828 избирателей), Бежаницкий, Пустошкинский, Невельский и Усвятский (39 тысяч 736 избирателей), Великолукский, Куньинский, Локнянский и Новосокольнический (42 тысячи 579 избирателей).

Председатель Собрания Александр Котов заметил, что по численности избирателей в параметры закона предложения Бориса Полозова укладываются, но при этом образуются «вытянутые» округа, включающие Островский и Дедовичский районы, Усвятский и Бежаницкий.

«Можно проверить через электронную систему, наверное, всё будет соответствовать. Но надо всё-таки определиться с каким-то одним вариантом и договариваться большинством, потому что общую позицию фракции нужно озвучить в четверг», - сказал Александр Котов. Он добавил, что если будет сформирована иная схема избирательных округов, то её нужно будет согласовать с остальными фракциями в Собрании.

В итоге депутаты- единороссы всё же поддержали предложенную избиркомом схему.

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