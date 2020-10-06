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Происшествия / ЧП

Возбуждено уголовное дело по факту госпитализации великолукских школьников

6 октября 2020 года, 20:45

 По факту госпитализации учащихся школы №7 города Великие Луки заведено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

В больнице сейчас находятся 14 школьников из 6-х, 8-х и 11-х классов: 13 из них были госпитализированы после торжественной линейки 5 октября, ещё один — вечером того же дня. Дети жаловались на головокружение, головную боль, некоторые — на тошноту. Во время нахождения в больнице эти симптомы у школьников не наблюдались. Все они уже готовятся к переводу на амбулаторное наблюдение.

В пресс-службе СУ СК отметили, что следователи опросили всех детей, их родителей, руководство школы и классных руководителей, лечащих врачей и других лиц, которые могут что-то знать о причинах и обстоятельствах произошедшего. «Каких-либо данных, указывающих на возможное совершение противоправных действий в отношении пострадавших, не получено.​ Результаты медицинского обследования школьников свидетельствуют об их удовлетворительном состоянии, лабораторные анализы в норме, данные судебно-химического исследования ожидаются в ближайшее время», - сообщили в следственном управлении.

Также не дали результата исследования воздуха. В нём не выявлено превышений содержания вредных химических веществ, также соответствует гигиеническим нормам и вода в школе.

Следственные действия продолжаются, отрабатываются различные версии случившегося.

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