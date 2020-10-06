Три квартиры выделили власти Пскова молодым педагогам, сообщил глава городской администрации Александр Братчиков на торжественном приеме руководителей образовательных учреждений Пскова. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Александр Братчиков подчеркнул, что для решения кадрового вопроса необходимо привлекать молодых специалистов. «Они приносят новое видение в сферу преподавания, без них мы не сможем в будущем рассчитывать на качественное образование для наших детей», - отметил он.

Одна четырехкомнатная и две двухкомнатные квартиры были выделены с целью стимулировать приход молодых преподавателей в образовательные учреждения. «Квартиры с удобствами, и пока молодые педагоги будут работать в сфере образования, они смогут там проживать», - пояснил глава администрации. По его словам, такая практика в Пскове будет продолжаться.

С просьбой помочь сотрудникам среднего звена обратился директор школы №47 Андрей Мануйлов. Он заметил, что людям приходится жить в общежитиях с плохими условиями, поэтому им необходимо предоставить жилье. Александр Братчиков обещал рассмотреть этот вопрос.