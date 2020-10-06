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Происшествия / ЧП

Ведерников о ситуации в школе Великих Лук: Проверяем даже маловероятные версии

6 октября 2020 года, 17:30

Все версии, даже самые маловероятные, проверяют специалисты в рамках выяснения обстоятельства произошедшего в школе №7 города Великие Луки, 14 учеников которой попали в больницу. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Параллельно Роспотребнадзор проверяет школу. Пока специалистами не выявлены отклонения ни в воздухе, ни в воде. Сейчас в лаборатории проводят более глубокие исследования», - отметил глава региона.

Ведерников о ситуации в школе Великих Лук: Проверяем даже маловероятные версии

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В Великолукской детской больнице находятся 14 учеников. При госпитализации дети жаловались на головокружение, головную боль, один ребёнок потерял сознание, а двух девочек тошнило. 13 детей были госпитализированы 5 октября после торжественной линейки, ещё один - вечером того же дня.

По результатам первых анализов были отвергнуты версии отравления и воздействия наркотических средств. Кроме того, никаких посторонних веществ в анализах мочи и крови великолукских школьников, попавших в больницу, не выявили.

Проверка продолжается. ЧП расследует специальная комиссия, которую создали по поручению Михаила Ведерникова. 

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