Ведерников о ситуации в школе Великих Лук: Проверяем даже маловероятные версии

Все версии, даже самые маловероятные, проверяют специалисты в рамках выяснения обстоятельства произошедшего в школе №7 города Великие Луки, 14 учеников которой попали в больницу. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Параллельно Роспотребнадзор проверяет школу. Пока специалистами не выявлены отклонения ни в воздухе, ни в воде. Сейчас в лаборатории проводят более глубокие исследования», - отметил глава региона.