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Происшествия / ЧП

Никаких посторонних веществ в анализах великолукских школьников не выявлено

6 октября 2020 года, 16:29

Никаких посторонних веществ в анализах мочи и крови великолукских школьников, попавших в больницу, не выявлено. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что первый этап анализов завершён, окончательные же результаты по широкому спектру исследований крови будут готовы 9 октября.

Никаких посторонних веществ в анализах великолукских школьников не выявлено

«Состояние всех детей удовлетворительное. Все дети сегодня проходят углубленное обследование, а завтра планируется перевести их на амбулаторное наблюдение», - проинформировал Михаил Ведерников.

В Великолукской детской больнице находятся 14 учеников школы №7. 13 из них были госпитализированы после того, как почувствовали недомогание во время школьной линейки 5 октября. Дети жаловались на головокружение, головную боль, один ребёнок потерял сознание. Ещё один школьник был доставлен с такими же симптомами в больницу вечером того же дня.

По результатам первых анализов были отвергнуты версии отравления и воздействия наркотических веществ. 

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