Никаких посторонних веществ в анализах великолукских школьников не выявлено

Он отметил, что первый этап анализов завершён, окончательные же результаты по широкому спектру исследований крови будут готовы 9 октября.

Никаких посторонних веществ в анализах мочи и крови великолукских школьников, попавших в больницу, не выявлено. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Состояние всех детей удовлетворительное. Все дети сегодня проходят углубленное обследование, а завтра планируется перевести их на амбулаторное наблюдение», - проинформировал Михаил Ведерников.

В Великолукской детской больнице находятся 14 учеников школы №7. 13 из них были госпитализированы после того, как почувствовали недомогание во время школьной линейки 5 октября. Дети жаловались на головокружение, головную боль, один ребёнок потерял сознание. Ещё один школьник был доставлен с такими же симптомами в больницу вечером того же дня.

По результатам первых анализов были отвергнуты версии отравления и воздействия наркотических веществ.