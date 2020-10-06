Почти 95 млн рублей выделены Псковской области на выплаты работающим с COVD-больными

Псковской области выделены 94 млн 64,2 тыс. рублей вы выплаты медицинским и другим работникам, которые участвуют в оказании медицинской помощи больным коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ размещён на портале правовой информации.

Деньги на предоставление регионам средств на выплаты тем, кто работает с заражёнными коронавирусом, выделены Министерству здравоохранения из резервного фонда Правительства России. В целом между регионами распределены 11 млрд 254 млн 904,3 тыс. рублей.

Контроль за целевыми и эффективным использованием средств возложен на Минздрав, который должен предоставить отчёт о финансировании до 1 ноября.

В Псковской области на сегодняшний день зарегистрированы 5 тыс. 769 случаев коронавируса. 4 тыс. 133 заражённых уже выздоровели, 66 человек умерли.