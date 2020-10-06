Главврач рассказала о первом рабочем дне новой инфекционной больницы Пскова

Главный врач новой областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала о том, как прошёл первый день работы медцентра в Пскове. «С утра и до вечера ни у кого не было ни одной свободной минуты, чтобы присесть. И это рабочая ситуация, учитывая подъем сезонных заболеваний», - заявила она Псковскому агентству информации.
На фото Анастасия Повторейко
Фото Андрея Степанова
Анастасия Повторейко отметила, что в Псков теперь привозят людей с симптомами инфекционных заболеваний практически из всех районов области. По ей словам, поток пациентов после выходных оказался больше, чем рассчитывал медики.
В этой связи некоторым поступившим в больницу приходится провести некоторое время в ожидании. «Мы только «становимся на рельсы», и я прошу пациентов отнестись к этому с пониманием, это нормальный процесс, который мы сможем урегулировать», - сказала Анастасия Повторейко.
Фото Андрея Степанова
Новую инфекционную больницу построили по поручению президента России Владимира Путина. Работы проводились силами Министерства обороны. Корпус больницы в Пскове рассчитан на 200 коек, в Великих Луках — на 100. Открытие медцентра в Пскове состоялось 2 октября.