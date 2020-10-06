Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Туризм

25 пассажиров улетели в Минеральные Воды первым авиарейсом из Пскова

6 октября 2020 года, 15:22

6 октября из Пскова в Минеральные Воды отправился первый прямой авиарейс. Как сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, первым рейсом на курорт улетели 25 пассажиров.

Самолет из Пскова вылетел в Минеральные Воды в 12:25. Рейсы выполняют 50-ти кресельные канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200. Полёты планируются два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Из Пскова самолет будет вылетать в 12:25, а из Минеральных Вод - в 16:00. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

25 пассажиров улетели в Минеральные Воды первым авиарейсом из Пскова

Фото Дарьи Хватковой

Сейчас из Пскова также можно улететь в Москву, Калининград, Симферополь, Сочи и Анапу. За девять месяцев текущего года по этим маршрутам были перевезены более 31 тысячи пассажиров.

В перспективе предлагается открыть ещё одно авианаправление - «Псков — Минск». Появление такого авиарейса одобрили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Никаких посторонних веществ в анализах великолукских школьников не выявлено
Почти 95 млн рублей выделены Псковской области на выплаты работающим с COVD-больными
Главврач рассказала о первом рабочем дне новой инфекционной больницы Пскова
Невельский район празднует 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Госпитализированные в Великих Луках школьники готовятся к выписке
У госпитализированных в Великих Луках школьников симптомы не повторялись
Как минимум три дня проведут в больнице великолукские школьники
Анализы не выявили патологии у госпитализированных великолукских школьников
Подозреваемый в шпионаже в пользу Эстонии задержан в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Найди свое вдохновение

Экономика / Инвестиции
6 октября 12:53

Найди свое вдохновение

«Мальская долина» приступает к реализации крупного инвестпроекта
Два года спустя: полёт нормальный

Экономика
2 октября 17:31

Два года спустя: полёт нормальный

Как в Псковской области развивается пассажирское авиасообщение
Четыре угла: куда уедет цирк?

Экономика
30 сентября 15:32

Четыре угла: куда уедет цирк?

«Псковская правда» узнала, что ждёт рынок родом из 90-х в центре Пскова