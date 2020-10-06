25 пассажиров улетели в Минеральные Воды первым авиарейсом из Пскова

6 октября из Пскова в Минеральные Воды отправился первый прямой авиарейс. Как сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, первым рейсом на курорт улетели 25 пассажиров.

Самолет из Пскова вылетел в Минеральные Воды в 12:25. Рейсы выполняют 50-ти кресельные канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200. Полёты планируются два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Из Пскова самолет будет вылетать в 12:25, а из Минеральных Вод - в 16:00. Время в пути составит 2 часа 50 минут.