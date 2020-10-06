Невельский район празднует 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

«Годы Великой Отечественный войны и пережитой оккупации оставили неизгладимый след в истории Невельского района и в жизни каждого его жителя. Сегодня мы чтим военный и, конечно, трудовой подвиг невельчан. Своими руками жители заново отстраивали города и деревни, дома и социальную инфраструктуру, восстанавливали дороги и экономику района. Великая Отечественная война — это не только страшная страница в истории нашей страны. Это торжество смелости, мужества, отваги, непокорности и упорства наших отцов, дедов, прадедов. Это гордость за своих героических земляков и пример для каждого из нас. Наша задача — сделать все возможное, чтобы сохранить эту историческую память, пронести через поколения и не допустить ее искажения», — отметил глава региона.

Также губернатор выразил благодарность ветеранам за то, что современное поколение не столкнулось с ужасами войны и трудностями послевоенного времени, за мирное детство детей, а также за возможность жить и работать в комфорте.