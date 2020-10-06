6 октября Невельский район празднует 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. В честь годовщины освобождения муниципалитета были подготовлены различные памятные мероприятия для местных жителей. Свое поздравление жителям передал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Фото газеты «Невельский вестник»
«Годы Великой Отечественный войны и пережитой оккупации оставили неизгладимый след в истории Невельского района и в жизни каждого его жителя. Сегодня мы чтим военный и, конечно, трудовой подвиг невельчан. Своими руками жители заново отстраивали города и деревни, дома и социальную инфраструктуру, восстанавливали дороги и экономику района. Великая Отечественная война — это не только страшная страница в истории нашей страны. Это торжество смелости, мужества, отваги, непокорности и упорства наших отцов, дедов, прадедов. Это гордость за своих героических земляков и пример для каждого из нас. Наша задача — сделать все возможное, чтобы сохранить эту историческую память, пронести через поколения и не допустить ее искажения», — отметил глава региона.
Также губернатор выразил благодарность ветеранам за то, что современное поколение не столкнулось с ужасами войны и трудностями послевоенного времени, за мирное детство детей, а также за возможность жить и работать в комфорте.
Фото газеты «Невельский вестник»
В Невеле в этот день прошли торжественный митинг у центрального городского воинского захоронения, открытие двух мемориальных досок - 21-й Невельской Гвардейской дивизии в городском парке и участнику Великой Отечественной войны, невельчанину Ивану Петрову на стене здания отдела полиции МВД России «Невельский. Также прошёл пробег военной техники по улицам райцентра с открытием экспозиции и праздничный концерт «Негасимый огонь памяти».
Кроме того, для жителей муниципалитета проведут два онлайн-концерта с участием учеников Невельской детской школы искусств и работников Невельского районного Дома культуры. Библиотеки и другие учреждения культуры Невельского района подготовили выставки, краеведческие чтения и беседы.
Фото газеты «Невельский вестник»
Невель и его район освободили от фашистской оккупации 6 октября 1943 года в ходе Невельской наступательной операции, которая была частью боевых действий войск Калининского фронта на Витебском направлении. Бойцы 28-й и 357-й стрелковых дивизий стремительно атаковали врага и в 15 часов 30 минут 6 октября 1943 года после короткой схватки на подступах к городу танкисты с десантом автоматчиков ворвались в Невель и освободили город.