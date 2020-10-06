Госпитализированные в Великих Луках школьники готовятся к выписке

Жизни детей вне опасности, заявила заместитель главы администрации города Великие Луки Юлия Ярышкина в интервью Великолукской телерадиокомпании. Она рассказала, что состояние детей уже вчера было нормальным, а сейчас они уже готовятся к выписке.

«Сегодня побеседовала с каждым ребенком — все гуляют, все ходят, все хотят домой. Медики говорят — это удовлетворительное состояние. Я как мама, у которой двое детей, могу сказать, что состояние обычное для их возраста», - отметила Юлия Ярышкина. Она добавила, что госпитализированы ученики 6-го, 8-го и 11-го классов.

Уже известно, что анализы не выявили никаких сбоев со здоровьем. Все показатели в норме. Однако, врачи решили сделать комплексное обследование, чтобы подтвердить, что дети в безопасности. Результаты некоторых исследований будут вечером 6 октября, поскольку их пришлось отправить в Псков. До конца дня врачи примут решение.

«Хотела бы развеять миф о реанимации. Это были палаты интенсивной терапии. Дети в тяжёлом состоянии не были», - подчеркнула Юлия Ярышкина. По ее словам, двум девочкам поставили капельницу, так как их тошнило, сегодня они чувствуют себя хорошо и переведены в обычные палаты. Мальчик, который упал в обморок, сегодня также чувствует себя хорошо, ходит по больнице, общается с другими детьми.

В настоящий момент с детьми работают следователи и психолог. «Беседы проходят в непринуждённой обстановке, дети улыбаются смеются шутят», - поделилась Юлия Ярышкина. Также она заметила, что свободного посещения в Великолукской межрайонной больнице нет, с родителями госпитализированные школьники общаются по телефону.