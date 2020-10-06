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Происшествия / ЧП

У госпитализированных в Великих Луках школьников симптомы не повторялись

6 октября 2020 года, 12:08

У госпитализированных учеников школы №7 города Великие Луки больше не повторялись симптомы заболевания. Об этом сообщила главный врач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова в прямом эфире ПАИ-live 6 октября.

Дети почувствовали себя плохо 5 октября во время школьной линейки. Они жаловались на головокружение, головную боль, у некоторых была рвота. В больницу были доставлены 13 школьников, вечером госпитализировали ещё одного учащегося.

Татьяна Менькова заверила, что симптомы заболевания были только на линейке, у некоторых — в автомобиле Скорой помощи. «У нас жалоб и повторной симптоматики не было», - сказала она.

Медики проводят комплексное обследование школьников. Версии наркотического воздействия и отравления были исключены по результатам анализов.

Дети пробудут в больнице минимум три дня. Кроме врачей с ними работают следователи и психологи МЧС. 

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