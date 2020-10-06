Как минимум три дня проведут в больнице великолукские школьники. Об этом в эфире ПАИ-live рассказала главврач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова.

«Я считаю, что школьники в больнице должны провести минимум три дня. Во-первых, мы закончим обследование за это время, а во-вторых, трехдневный срок позволит получить более четкую картину», - пояснила Татьяна Менькова и добавила, что сами школьники настроены позитивно и интересуются здоровьем друг друга.

По ее словам, все анализы и исследования, которые уже успели провести школьникам, оказались в пределах возрастной нормы и наличие патологии не показали. В среду, 7 октября, ребят осмотрит офтальмолог. Каждый день им также измеряют давление и пульс.

Напомним, что 13 школьников попали в больницу прямо с линейки, которая проходила в великолукской школе №7. Еще один ребенок поступил в 20.00 5 октября.