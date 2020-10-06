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Происшествия / ЧП

Анализы не выявили патологии у госпитализированных великолукских школьников

6 октября 2020 года, 11:42

Анализы не выявили патологии у госпитализированных великолукских школьников. Об этом в эфире ПАИ-live рассказала главврач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова.

Она сообщила, что еще в скорой помощи детям определили уровень сахара в крови, он оказался в норме. Биохимический анализ крови также не показал патологических изменений.

Анализ крови на наличие токсического вещества направлен в Бюро социальной экспертизы в Псков, во Псков же, но уже в наркологической диспансер для определения наличия и остатков наркотических и психотропных лекарственных препаратов, отправлен анализ мочи. Первичный такой анализ, сделанный на месте, был отрицательный.

Ребятам сделали ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости и сердца, рентген легких, проверили почки. Завтра им предстоит консультация офтальмолога.

«Я считаю, что школьники в больнице должны провести минимум три дня. Во-первых, мы закончим обследование за это время, а во-вторых, трехдневный срок позволит получить более четкую картину», - пояснила Татьяна Менькова и добавила, что сами школьники настроены позитивно и интересуются здоровьем друг друга.

Напомним, что 5 октября в больницу были госпитализированы 14 учеников школы № 7. 

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