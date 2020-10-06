Подозреваемый в шпионаже в пользу Эстонии задержан в Пскове

В Пскове и Смоленске задержали российского военнослужащего и его брата, которые подозреваются в передаче спецслужбам Эстонии сведений, относящихся к гостайне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. Видео задержания одного из подозреваемых пресс-служба ведомства опубликовала 6 октября.

Сопротивление при задержании обвиняемые не оказывали. В настоящее время они заключены под стражу. Выяснилось, что брат военнослужащего живет в Эстонии на постоянной основе.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Братьям грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным дополнительным штрафом до 500 тыс. рублей.