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Происшествия / Преступление

Подозреваемый в шпионаже в пользу Эстонии задержан в Пскове

6 октября 2020 года, 11:12

В Пскове и Смоленске задержали российского военнослужащего и его брата, которые подозреваются в передаче спецслужбам Эстонии сведений, относящихся к гостайне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. Видео задержания одного из подозреваемых пресс-служба ведомства опубликовала 6 октября.

Подозреваемый в шпионаже в пользу Эстонии задержан в Пскове

Сопротивление при задержании обвиняемые не оказывали. В настоящее время они заключены под стражу. Выяснилось, что брат военнослужащего живет в Эстонии на постоянной основе.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Братьям грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным дополнительным штрафом до 500 тыс. рублей.

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