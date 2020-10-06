По поручению губернатора создана комиссия для расследования ЧП в великолукской школе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил создать комиссию для расследования ЧП в великолукской школе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. В комиссию вошли специалисты комитета по здравоохранению области, Роспотребнадзора, правоохранительных органов.

5 октября дети почувствовали недомогание во время торжественной линейки. 13 школьников госпитализировали прямо с мероприятия, еще один поступил в Великолукскую межрайонную больницу вечером. Пострадавшие дети жаловались на одни симптомы: головокружение, слабость, озноб и тошноту. Все ученики из разных классов.

Ведерников подчеркнул, что все меры по профилактике распространения коронавируса во время линейки были выполнены: дети находились друг от друга на дистанции, мероприятие было организовано на свежем воздухе. Кроме того, на линейке находился дежурный медик, который оперативно отреагировал на жалобы и ускорил процесс госпитализации, где всем детям была оказана профессиональная помощь.

В настоящее время известно, что полученные результаты анализов исключают версию о возможном наркотическом воздействии на учеников школы №7 города Великие Луки. «У каждого школьника взяты анализы для установления причины произошедшего. Все они детально отрабатываются специалистами. Наша задача — найти и устранить источник угрозы для школьников», — отметил Михаил Ведерников.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют следователи и прокуратура. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял вопрос под личный контроль.