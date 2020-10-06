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Происшествия / ЧП

Ещё один школьник госпитализирован в Великих Луках

6 октября 2020 года, 10:00

В Великих Луках госпитализирован ещё один учащийся школы №7. Его доставили в больницу около 20:00 5 октября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Ещё один школьник госпитализирован в Великих Луках

У школьника были те же симптомы, что у 13 учеников, доставленных в больницу днём: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление.

Школьники почувствовали недомогание во время торжественной линейки. Губернатор подчеркнул, что мероприятие проходило на свежем воздухе и было организовано с соблюдением социальной дистанции. На линейке находился дежурный медицинский персонал. «Благодаря этому в кратчайшие сроки дети были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу, где им была оказана необходимая помощь», - сказал Михаил Ведерников.

К вечеру двое детей оставались в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном. По результатам анализов специалисты исключили версии отравления школьников и наркотического воздействия. 

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