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Происшествия / ЧП

Версия о наркотическом воздействии на великолукских школьников не подтвердилась

6 октября 2020 года, 09:22

Согласно полученным анализам, исключена версия с возможным наркотическим воздействием на учеников школы №7 города Великие Луки, которые попали в больницу после линейки 5 октября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Версия о наркотическом воздействии на великолукских школьников не подтвердилась

Фото из Instagram губернатора

«По завершению всех остальных исследований картина должна проясниться», - отметил глава региона. Ожидается, что результаты анализов будут готовы 6 октября.

На школьной линейке плохо себя почувствовали 13 детей, они жаловались на головокружение, головную боль, у некоторых появилась рвота. Все школьники были госпитализированы, две девочки попали в реанимацию. Вечером в больницу доставили ещё одного школьника.

Через несколько часов после госпитализации состояние детей улучшилось.

Вечером 5 октября стало известно, что версия об отравлении детей по результатам исследования исключена.

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