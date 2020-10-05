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Происшествия / ЧП

Николай Козловский о ситуации с великолукскими школьниками: Будет сделано все, чтобы дети были здоровы

5 октября 2020 года, 20:28

«Городская власть на постоянной связи с медиками и родителями. Будет сделано все, что в наших силах, чтобы дети были здоровы», - заявил глава города Великие Луки Николай Козловский, комментируя ситуацию в школе № 7, где 5 октября во время торжественной линейки стало плохо 13 школьникам, сообщает Псковское агентство информации.

«В настоящее время причины плохого самочувствия детей устанавливаются. Проводятся соответствующие проверки компетентными органами. Руководство города очень обеспокоено произошедшим», - сказал Николай Козловский.

Глава Великих Лук заверил, что здоровье детей — главный приоритет для городских властей. Он пожелал детям скорейшего выздоровления, а их родителям - сил и терпения. «Ситуация находится и будет находиться под пристальным вниманием всех органов власти», – заверил Николай Козловский.

5 октября во время линейки 13 школьников из разных классов почувствовали недомогание и были доставлены в Великолукскую детскую городскую больницу.

В настоящее время следователи и прокуратура выясняют обстоятельства случившегося. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял вопрос под личный контроль.

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