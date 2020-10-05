Звезда «7 Неба» рассказала, как ее попросили помолчать в тюрьме

Ведущая радиостанции «7 Небо» Ирина Потапова рассказала в интервью Псковскому агентству информации о необычном случае, связанном с ее популярностью.

«В рамках освещения хода одной выборной компании я делала репортаж для определённого СМИ о том, как идёт голосование среди отбывающих тюремный срок. Когда мы получали пропуск и проходили контроль, люди очень долго смотрели на мой паспорт, и прежде, чем меня впустить, сказали: «Дело в том, что здесь находятся очень много людей, которые знают ваш голос, пожалуйста, если можно вы постарайтесь молчать. И в коридоре, и в помещении для голосования», - пояснила радиоведущая.