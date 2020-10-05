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Общество

Звезда «7 Неба» рассказала, как ее попросили помолчать в тюрьме

5 октября 2020 года, 20:13

Ведущая радиостанции «7 Небо» Ирина Потапова рассказала в интервью Псковскому агентству информации о необычном случае, связанном с ее популярностью. 

«В рамках освещения хода одной выборной компании я делала репортаж для определённого СМИ о том, как идёт голосование среди отбывающих тюремный срок. Когда мы получали пропуск и проходили контроль, люди очень долго смотрели на мой паспорт, и прежде, чем меня впустить, сказали: «Дело в том, что здесь находятся очень много людей, которые знают ваш голос, пожалуйста, если можно вы постарайтесь молчать. И в коридоре, и в помещении для голосования», - пояснила радиоведущая.

Звезда «7 Неба» рассказала, как ее попросили помолчать в тюрьме
Напомним, 1 октября радиостанция «7 Небо» отметила 22-летие. В связи с этим Псковское агентство информации подготовило интервью с теми, благодаря кому появилась и развивается это радио.

Радиостанция «7 небо» входит в состав АНО «Медиацентр 60». Этот медиахолдинг также включает сетевое издание «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда», «Аргументы и факты – Псков», «Комсомольская правда – Псков» и радиостанцию «Радио Дача» (101.5 FM).

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