Пскович стал «общественником года» на фестивале уличной культуры

Лидер Псковского регионального общественного движения Street Workout Виталий Дидыч стал обладателем федеральной премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта КАРДО в номинации «Общественник года». Об этом он написал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».