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Общество

Пскович стал «общественником года» на фестивале уличной культуры

5 октября 2020 года, 20:05

Лидер Псковского регионального общественного движения Street Workout Виталий Дидыч стал обладателем федеральной премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта КАРДО в номинации «Общественник года». Об этом он написал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Пскович стал «общественником года» на фестивале уличной культуры

Фото из социальной сети «ВКонтакте»
«Я очень рад за каждого участника нашей делегации от Псковской области. Достойно выступили в своих номинациях и показали сплоченность в работе над заданием по общественному направлению», - написал он.

Виталий Дидыч выразил надежду, что к следующему сезону псковичи будут в еще лучшей форме и смогут увезти больше призовых мест. Он поблагодарил администрацию Псковской области, руководство Ставропольского края и организационный штаб премии.

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