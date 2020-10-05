Пскович стал «общественником года» на фестивале уличной культуры

Лидер Псковского регионального общественного движения Street Workout Виталий Дидыч стал обладателем федеральной премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта КАРДО в номинации «Общественник года». Об этом он написал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Я очень рад за каждого участника нашей делегации от Псковской области. Достойно выступили в своих номинациях и показали сплоченность в работе над заданием по общественному направлению», - написал он.
Фото из социальной сети «ВКонтакте»
Виталий Дидыч выразил надежду, что к следующему сезону псковичи будут в еще лучшей форме и смогут увезти больше призовых мест. Он поблагодарил администрацию Псковской области, руководство Ставропольского края и организационный штаб премии.