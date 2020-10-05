Ведущая «7 Неба» рассказала, как попала на радио

Ведущая радиостанции «7 Небо» (107.1 FM) Ирина Потапова рассказала Псковскому агентству информации, как попала на радио.
Ведущая радиостанции «7 Небо» (107.1 FM) Ирина Потапова рассказала Псковскому агентству информации, как попала на радио.
А в июне 2001 года Ирина получила предложение работать на городском телевидении «Телеком», после чего стала ведущей и на «7 Небе», которое входило в состав телекомпании.
Напомним, 1 октября радиостанция «7 Небо» отметила 22-летие. В связи с этим Псковское агентство информации подготовило интервью с теми, благодаря кому появилась и развивается это радио.
Радиостанция «Седьмое небо» входит в состав АНО «Медиацентр 60». Этот медиахолдинг также включает сетевое издание «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда», «Аргументы и факты – Псков», «Комсомольская правда – Псков» и радиостанцию «Радио Дача» (101.5 FM).