Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Ведущая «7 Неба» рассказала, как попала на радио

5 октября 2020 года, 19:50

Ведущая радиостанции «7 Небо» (107.1 FM) Ирина Потапова рассказала Псковскому агентству информации, как попала на радио. 

Ведущая «7 Неба» рассказала, как попала на радио

Фото с сайта Псковского агентства информации
По ее словам, в 1997 году она «была отправлена на радио для того, чтобы записать фонограмму к концерту» для декана филфака ПсковГУ. «Пока мы её записывали, разумеется, мы баловались с микрофоном, записывали другие тексты помимо фонограммы, и некоторые реплики были услышаны руководителем радиостанции «Пилот». Один звонок, и я стала там работать, хотя сначала не хотела», - вспомнила ведущая.

А в июне 2001 года Ирина получила предложение работать на городском телевидении «Телеком», после чего стала ведущей и на «7 Небе», которое входило в состав телекомпании.

Напомним, 1 октября радиостанция «7 Небо» отметила 22-летие. В связи с этим Псковское агентство информации подготовило интервью с теми, благодаря кому появилась и развивается это радио. 

Радиостанция «Седьмое небо» входит в состав АНО «Медиацентр 60». Этот медиахолдинг также включает сетевое издание «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда», «Аргументы и факты – Псков», «Комсомольская правда – Псков» и радиостанцию «Радио Дача» (101.5 FM).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Криминалисты центрального аппарата СК РФ расследуют происшествие с детьми в Великих Луках
Николай Козловский о ситуации с великолукскими школьниками: Будет сделано все, чтобы дети были здоровы
Звезда «7 Неба» рассказала, как ее попросили помолчать в тюрьме
Пскович стал «общественником года» на фестивале уличной культуры
Пскович взял в кредит почти миллион рублей и перевёл деньги мошенникам
Доследственную проверку по факту госпитализации великолукских школьников проводит СУ СК
У двух сотрудников комитета по здравоохранению Псковской области выявили коронавирус
О состоянии великолукских школьников рассказала вице-губернатор
Началась регистрация на I Форум работающей молодежи Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
На пользу людям

Общество / Соцзащита
30 сентября 17:09

На пользу людям

О новых электронных сервисах рассказали псковичам
Читай по губам

Общество / Здоровье
29 сентября 16:00

Читай по губам

Чем опасен герпес на губах?
Ночная атака

Общество / Здоровье
29 сентября 15:38

Ночная атака

Почему я просыпаюсь от страха?