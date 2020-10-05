Ведущая «7 Неба» рассказала, как попала на радио

По ее словам, в 1997 году она «была отправлена на радио для того, чтобы записать фонограмму к концерту» для декана филфака ПсковГУ. «Пока мы её записывали, разумеется, мы баловались с микрофоном, записывали другие тексты помимо фонограммы, и некоторые реплики были услышаны руководителем радиостанции «Пилот». Один звонок, и я стала там работать, хотя сначала не хотела», - вспомнила ведущая.

А в июне 2001 года Ирина получила предложение работать на городском телевидении «Телеком», после чего стала ведущей и на «7 Небе», которое входило в состав телекомпании.

Напомним, 1 октября радиостанция «7 Небо» отметила 22-летие. В связи с этим Псковское агентство информации подготовило интервью с теми, благодаря кому появилась и развивается это радио.

Радиостанция «Седьмое небо» входит в состав АНО «Медиацентр 60». Этот медиахолдинг также включает сетевое издание «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда», «Аргументы и факты – Псков», «Комсомольская правда – Псков» и радиостанцию «Радио Дача» (101.5 FM).