Пскович взял в кредит почти миллион рублей и перевёл деньги мошенникам

34-летний пскович отдал мошенникам 900 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчине сначала позвонила неизвестная женщина, а затем - мужчина. Оба они представили работниками банка. Звонившие заявили, что некие злоумышленники собираются на псковича незаконно оформить кредит. Чтобы этого избежать, они рекомендовали мужчине взять кредит самому и перевести деньги на некий «безопасный» счёт. Пскович так и поступил, а когда понял, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.

Аналогичное преступление было совершено в отношении 32-летнего великолучанина. Он перевёл мошенникам взятые в кредит 210 тысяч рублей.

Также жертвой злоумышленников стала 40-летняя жительница Новоржева. С её счетов были списаны 366 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.