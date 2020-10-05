Доследственную проверку по факту госпитализации великолукских школьников проводит СУ СК

Доследственную проверку по факту госпитализации 13 учеников великолукской школы №7 проводит следственный отдел по Великим Лукам Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

5 октября во время линейки 13 школьников из разных классов почувствовали недомогание и были доставлены в Великолукскую детскую городскую больницу.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося. Кроме того, они дадут оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за безопасность учебно-воспитательного процесса.

Ранее проверку по факту госпитализации 13 детей прокуратура Псковской области, а губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял вопрос под личный контроль.