О состоянии великолукских школьников рассказала вице-губернатор

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова рассказала о состоянии госпитализированных учащихся школы №7 города Великие Луки, сообщает официальный Телеграм-канал региона. По словам вице-губернатора, в настоящее время самочувствие детей не вызывает опасения, все они находятся в удовлетворительном состоянии.

«Две девочки сегодня были сразу госпитализированы в реанимационное отделение, поскольку у одной девочки сразу началась рвота, а у другой - было более сложное состояние по сравнению со всеми остальными. Но на данный им момент ничего не угрожает. Состояние не ухудшается, а, напротив, - уже практически прошло два часа - и динамика положительная», - отметила Вера Емельянова.

Она подчеркнула, что у детей прошли симптомы, которые их беспокоили, - головокружение и головная боль.

Тем не менее дети продолжают находиться под наблюдением медиков. В больнице они пробудут до получения результатов всех необходимых анализов.

«Предварительные анализы мы получим через час, окончательные - возьмём в Псков для перепроверки в те лаборатории, которые необходимы, чтобы сделать окончательные выводы, что послужило причиной таких недомоганий у детей во время мероприятия», - заявила вице-губернатор.

13 учеников школы почувствовали себя плохо во время линейки. Все они были госпитализированы. Ситуацию на личный контроль взял губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Следственное управление Следственного комитета РФ по региону и областная прокуратура организовали проведение проверок.