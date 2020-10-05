Традицию молодёжных балов собираются возродить в Псковской области

В Псковской области планируется возродить традицию молодёжных балов. Об этом рассказала руководитель Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

По словам Елизаветы Барышниковой, сейчас сотрудники филармонии и областного архива изучают старинные документы, чтобы возродить атмосферу балов. Готовить участников к мероприятию планируется несколько месяцев. Звучат на балу будет живая музыка в исполнении Губернаторского симфонического оркестра. .

Михаил Ведерников предложил запланировать первый бал на декабрь, отметив, что на нём можно будет подводить итоги года, проводить награждение. «Также предлагаю объединить мероприятие с традиционной «Елкой желаний», — сказал глава региона.

Ещё одной темой встречи, в которой также участвовал главный дирижер, художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский, стало проведение концерта в Пушкинских Горах. Он намечен на февраль следующего года и будет посвящён Александру Пушкину. Мероприятие будет направлено на привлечение внимания к Дням Пушкинской поэзии и русской культуры. После концерта предлагается провести обсуждение концепции летнего фестиваля.

Также в планах на следующий год - проведение фестивалей хорового пения, «Музыка на воде», международного вокального конкурса. Михаил Ведерников попросил подготовить окончательную концепцию всех запланированных мероприятий для проработки вопросов оказания возможной поддержки.

Кроме того, на встрече шла речь о развитии Губернаторского симфонического оркестра, в частности, обсуждалось привлечение молодых специалистов. Николай Хондзинский также заявил о необходимости выделения дополнительных средств для стимулирования сотрудников оркестра, поскольку нагрузка на них возросла. Михаил Ведерников на это ответил, что на увеличение фонда заработной платы можно будет направить часть средств, которые освободятся в результате передачи на федеральный уровень Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Михаил Ведерников дал поручение детально проработать данный вопрос профильным специалистам.