Шутки «Шоу шепелявых» теперь можно услышать на сайте ПАИ

Шутки «Шоу шепелявых», которое много лет выходит в эфире радиостанции «7 Небо», теперь можно услышать на сайте Псковского агентства информации .

Для этого необходимо кликнуть на баннер, который расположен под пятью главными новостями на основной странице сайта ПАИ. «Один клик — одна шутка!» - отметили в редакции радиостанции. Пользователи смогут услышать шутки разных лет, которые за годы программы накопилось несколько сотен.

«Накликать» шутку можно будет до конца октября. Акция приурочена к 22-летию «7 Неба», которое отмечается в октябре.