Шутки «Шоу шепелявых» теперь можно услышать на сайте ПАИ

Шутки «Шоу шепелявых», которое много лет выходит в эфире радиостанции «7 Небо», теперь можно услышать на сайте Псковского агентства информации.
Шутки «Шоу шепелявых», которое много лет выходит в эфире радиостанции «7 Небо», теперь можно услышать на сайте Псковского агентства информации.
Для этого необходимо кликнуть на баннер, который расположен под пятью главными новостями на основной странице сайта ПАИ. «Один клик — одна шутка!» - отметили в редакции радиостанции. Пользователи смогут услышать шутки разных лет, которые за годы программы накопилось несколько сотен.
«Накликать» шутку можно будет до конца октября. Акция приурочена к 22-летию «7 Неба», которое отмечается в октябре.