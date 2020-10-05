58 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Это на 8 больше, чем накануне - 3 октября.

На сегодняшний день число зараженных в регионе достигло 5 тысяч 719.

Больше всего заболевших выявили в Пскове – 1831 и в Великих Луках – 1159. Также много подтвержденных случаев коронавируса отмечается в Псковском– 474, Островском – 401, Великолукском – 238, Порховском — 193 и Невельском – 183 районах

Выздоровели за сутки 2 человека. Таким образом, всего болезнь смогли победить 4 тысяч 115 человек.

Число умерших носителей коронавируса — 66 человек.