Котов поблагодарил псковских учителей за выдержку и профессионализм

По словам Александра Котова, в основе учительской деятельности лежит любовь к детям и искренняя преданность делу, без которых невозможно состояться в профессии.

Председатель Псковского облсобрания заметил, что в период пандемии требования к преподавателям были особенно высокие, однако педагоги хорошо справились со всеми трудностями. «В короткое время учителям пришлось освоить дистанционный формат работы. Это было очень нелегко, но наши педагоги достойно проявили себя в кризисный момент, оперативно освоив новые навыки», - отметил Александр Котов.

Он выразил надежду, что в текущем учебном году школам не потребуется переходить на дистанционную форму обучения, а новый опыт использования цифровых технологий, полученный за период карантина, обогатит учебный процесс.

«Дорогие учителя! От всей души желаю вам счастья, здоровья и благополучия! Огромное вам спасибо за профессионализм, выдержку и терпение!» - поблагодарил учителей спикер облсобрания.

Ранее учителей региона поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области Михаил Ведерников.