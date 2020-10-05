В Пскове пропал 79-летний мужчина

В Пскове пропал 79-летний Виктор Михайлов, сообщили «Псковской правде» в поисковом отряде «Лиза Алерт». Мужчина ушел из дома 1 октября и не вернулся.

Рост пропавшего — 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза серые. В момент исчезновения был одет в серую куртку, темно-серые брюки, темно-синие туфли и коричневую вельветовую кепку.

В отряде отметили, что мужчина нуждается в медицинской помощи, а также у него возможна потеря памяти.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения Виктора Михайлова, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52, 8 (911) 890-92-81 или 112.