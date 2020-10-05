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Политика / Власть

Строительство детской «инфекционки» стало главным событием сентября в Псковской области

5 октября 2020 года, 10:38

Строительство детского отделения инфекционной больницы в Пскове эксперты признали главным событием сентября в регионе. Новый ТОП опубликовало 5 октября Псковское агентство информации.

Строительство детской «инфекционки» стало главным событием сентября в Псковской области

Фото пресс-службы президента.

Возведение корпуса для размещение детского инфекционного отделения на 60 коек поддержал президент России Владимир Путин во время приёмки новых многофункциональных медицинских центров в Пскове и Великих Луках. Строительные работы уже начались. Сама приёмка президентом Владимиром Путиным медцентов оказалась на втором месте в рейтинге главных событий сентября.

На третью строчку эксперты поставили визит губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Белоруссию, в рамках которого были подписаны несколько соглашения о сотрудничестве, а также на встрече с президентом страны Александром Лукашенко была достигнута договорённость об открытии авиарейса Псков — Минск.

Четвёртым по значимости событием оказалось сокращение численности депутатского корпуса. В следующем созыве Псковского областного Собрания будут работать уже 26 парламентариев, а не 44, как сейчас.

Замыкают пятёрку лидеров муниципальные выборы, которые в Псковской области завершились 13 сентября. По итогам голосования были замещены 1 тыс. 150 мандатов. 

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