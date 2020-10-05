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Общество / Здоровье

Четыре случая коронавируса выявлены в Псковском колледже искусств

5 октября 2020 года, 09:55

Четыре человека заболели коронавирусом в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщила «Псковской правде» директор учебного заведения Зинаида Иванова. Диагноз COVID-19 подтвердился у двух студентов и двух преподавателей. Состояние у всех заболевших удовлетворительное.

Четыре случая коронавируса выявлены в Псковском колледже искусств

«Тест один из преподавателей сдал 25 сентября, а 27-го результаты уже были готовы. И, в соответствии со всеми требованиями и нормами Роспотребнадзора и нашим собственным пониманием ситуации, был сформирован список контактных лиц», - отметила Зинаида Иванова.

На данный момент на самоизоляции находятся 46 человек, которые контактировали с заболевшими. Это одна группа музыкального отделения и одна - отделения культуры и искусств.

Со всеми остальными студентами была проведена беседа о профилактике распространения коронавируса, добавила Зинаида Иванова.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о случаях заражения коронавирусом в Псковском филиале Академии ФСИН России. Там заболели девять учащихся.

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