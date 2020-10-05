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Общество / Образование

С профессиональным праздником поздравил губернатор псковских учителей

5 октября 2020 года, 09:17

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил учителей региона с профессиональным праздником, который отмечается 5 октября. Он подчеркнул, что профессия педагога — одна из наиболее уважаемых в России.

С профессиональным праздником поздравил губернатор псковских учителей

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Учительница первая моя, День знаний, первый и последний звонок - у каждого жителя России есть устойчивые ассоциации с этими выражениями и важные личные воспоминания», - отметил глава региона.

Он заявил, что в Псковской области делается многое для того, чтобы обеспечить достойные условия работы для каждого педагога: открываются новые школы, реализуется программа «Земский учитель», закупается оборудование для «Точек роста», ремонтируются школьные  залы и спортивные стадионы. Михаил Ведерников напомнил, что впервые в истории региона десяти лучшим учителям будут вручены почетные звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Они получат нагрудные знаки, единовременную и ежемесячные выплаты.

«В этот торжественный день хочу пожелать всем вам, дорогие учителя, крепкого здоровья, терпения и сил. От всей души благодарю вас за труд и за то, что выбрали непростое, но очень важное и нужное призвание»,- заключил Михаил Ведерников. 

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