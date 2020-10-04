«КП-Псков» рассказала о домашних любимцах псковских знаменитостей

Газета «Комсомольская правда — Псков» рассказала о домашних любимцах псковских знаменитостей. Поводом стал День защиты животных, который празднуется 4 ноября.

Среди героев публикации - митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Пскова Елена Полонская, уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, художественный руководитель Псковского Академического театра им. Пушкина Дмитрий Месхиев, директор филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Наталья Юрченко, глава клуба реконструкторов «Орден» и организатор фестиваля «Вольный Город» Игорь Бухаров.

«Комсомолка» рассказала о собаках и кошках, которые живут в домах известных псковичей.