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Общество

«КП-Псков» рассказала о домашних любимцах псковских знаменитостей

4 октября 2020 года, 20:02

Газета «Комсомольская правда — Псков» рассказала о домашних любимцах псковских знаменитостей. Поводом стал День защиты животных, который празднуется 4 ноября.

Среди героев публикации - митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Пскова Елена Полонская, уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, художественный руководитель Псковского Академического театра им. Пушкина Дмитрий Месхиев, директор филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Наталья Юрченко, глава клуба реконструкторов «Орден» и организатор фестиваля «Вольный Город» Игорь Бухаров.

«Комсомолка» рассказала о собаках и кошках, которые живут в домах известных псковичей. 

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