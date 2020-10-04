Пранкер Лексус побывал в Пскове

Алексей Столяров, известный как «пранкер Лексус», провел в Пскове 3 и 4 октября, сообщает Псковское агентство информации.
Алексей Столяров, известный как «пранкер Лексус», провел в Пскове 3 и 4 октября, сообщает Псковское агентство информации.
Алексей Столяров погулял по городу, посетил с экскурсиями Псковский Кремль и Изборск, и заявил ПАИ, что «Псков - это поразительный город, который хранит в себе кладезь истории, шикарную природу и памятники истории». «Самое главное - это то, что эти места отреставрированы, а регион привлекает туристов. Надеюсь, дальше туристический потенциал будет ещё больше раскрываться», - добавил он.
В ближайшее на сайте Псковского агентства информации выйдет эксклюзивное интервью с пранкером.
Алексей Столяров родился в 1987 году в Екатеринбурге. По образованию экономист и юрист. С 2012 года занимается пранком (телефонными розыгрышами) под псевдонимом «Лексус». Вместе с коллегой «Вованом» он считается одним из самых известных телефонных хулиганов в мире.