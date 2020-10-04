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Общество

Пранкер Лексус побывал в Пскове

4 октября 2020 года, 19:38

Алексей Столяров, известный как «пранкер Лексус», провел в Пскове 3 и 4 октября, сообщает Псковское агентство информации

Пранкер Лексус побывал в Пскове

Фото Ирины Фёдоровой
Он рассказал ПАИ, что давно хотел посетить Псков. И, оказавшись в Санкт-Петербурге, воспользовался возможностью доехать сюда.

Алексей Столяров погулял по городу, посетил с экскурсиями Псковский Кремль и Изборск, и заявил ПАИ, что «Псков - это поразительный город, который хранит в себе кладезь истории, шикарную природу и памятники истории». «Самое главное - это то, что эти места отреставрированы, а регион привлекает туристов. Надеюсь, дальше туристический потенциал будет ещё больше раскрываться», - добавил он.

В ближайшее на сайте Псковского агентства информации выйдет эксклюзивное интервью с пранкером.

Алексей Столяров родился в 1987 году в Екатеринбурге. По образованию экономист и юрист. С 2012 года занимается пранком (телефонными розыгрышами) под псевдонимом «Лексус». Вместе с коллегой «Вованом» он считается одним из самых известных телефонных хулиганов в мире. 

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