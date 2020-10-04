Кабанов-гибридов засняла фотоловушка Полистовского заповедника

Необычные кабаны попали на кадры, отснятые фотоловушкой Полистовского заповедника, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе учреждения.

«Судя по изображениям, это уже перелинявшие кабанчики-сеголетки с нетипичной для дикого кабана окраской (пятнистые). К сожалению, в последнее время такое не редкость», - пояснили в пресс-службе.