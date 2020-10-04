Кабанов-гибридов засняла фотоловушка Полистовского заповедника

Необычные кабаны попали на кадры, отснятые фотоловушкой Полистовского заповедника, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе учреждения.
«Судя по изображениям, это уже перелинявшие кабанчики-сеголетки с нетипичной для дикого кабана окраской (пятнистые). К сожалению, в последнее время такое не редкость», - пояснили в пресс-службе.
«Отдельные энтузиасты-природопользователи занимаются гибридизацией дикого кабана и различных пород домашних свиней. Плохо, когда такие гибриды попадают в природу», - пояснили представители заповедника. По их словам, это «наносит ущерб генофонду дикого кабана».
Фото пресс-службы Полистовского заповедника
«Генофонд дикой популяции - очень сложная система, прекрасно адаптированная за многотысячелетнюю историю к среде обитания. Гены домашней свиньи его нарушают», - прокомментировал ситуацию Николай Кораблёв, директор Полистовского заповедника.