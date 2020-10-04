683 случая нарушения «закона о тишине» выявили в Псковской области в 2020 году

683 случая нарушения регионального «закона о тишине» выявили на территории Псковской области сотрудники полиции в 2020 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Судьями в отношении нарушителей были вынесены 335 предупреждений и 95 административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 133700 рублей.

Закон Псковской области от 4 мая 2003 г. №268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» с изменениями от 4 февраля 2020 года, содержит статью 2.2. «Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан». Ночной период времени, когда необходимо соблюдать тишину и покой граждан, с 21.00 до 08.00 и с 13.00 до 15.00 в будние дни, с 22.00 до 10.00 в выходные дни и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.

В ночное время, а также во время тихого часа на территории Псковской области запрещены использование на повышенной громкости телевизоров, магнитофонов, радиоприемников, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, непринятие владельцами автотранспортных средств мер по отключению звуковых сигналов сработавшей охранной сигнализацией, производство земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ или иные действия. Исключением могут быть признаны выполнение работ по ликвидации ЧС и действий, направленных на обеспечение безопасности граждан.

За нарушение указанной нормы закона применяется административное наказание в виде предупреждения, а также штрафы: для граждан от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц от 5000 до 7000 рублей.

При повторном аналогичном правонарушении, совершенном в течение одного года с момента выявления административного правонарушения, предусмотрено наложение штрафа в размере для граждан от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц от 5000 до 7000 рублей, для юридических лиц от 10000 до 20000 рублей.