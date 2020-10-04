После первого дня финала Чемпионата России по ралли лидирует московско-челябинский экипаж

Василий Грязин (Москва) и Ярослав Фёдоров (Челябинск) лидируют после первого для финального этапа Чемпионата России — ралли «Псков-2020» в абсолютном зачёте. 0,7 секунды проигрывает экипаж из Петербурга - Дмитрий Воронов и Виктор Позерн, на третьей строчке с отставанием 9,6 секунду пока Артур Мурадян (Москва) и Юрий Куликов (Санкт-Петербург). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-центре гонки.

Лучший результат в первый день соревнований в классе R2 показали Вадим Мещеряков (Екатеринбург) и Алексей Игнатов (Челябинск), в классе R3 — петербуржцы Михаил Миронов и Максим Романцев, в зачёте N4 - гонщики из Ярославля Алексей Петров и Андрей Верещагин.