После первого дня финала Чемпионата России по ралли лидирует московско-челябинский экипаж

Василий Грязин (Москва) и Ярослав Фёдоров (Челябинск) лидируют после первого для финального этапа Чемпионата России — ралли «Псков-2020» в абсолютном зачёте. 0,7 секунды проигрывает экипаж из Петербурга - Дмитрий Воронов и Виктор Позерн, на третьей строчке с отставанием 9,6 секунду пока Артур Мурадян (Москва) и Юрий Куликов (Санкт-Петербург). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-центре гонки.
Лучший результат в первый день соревнований в классе R2 показали Вадим Мещеряков (Екатеринбург) и Алексей Игнатов (Челябинск), в классе R3 — петербуржцы Михаил Миронов и Максим Романцев, в зачёте N4 - гонщики из Ярославля Алексей Петров и Андрей Верещагин.
Фото Елены Лешкиной
В зачёте «Наша классика» самыми быстрыми оказались петербуржцы Евгений Макаревич и Михаил Афонькин. В этом классе выступают два псковских экипажа: Сергей Алексеев и Сергей Пушкарь перед стартом второго дня проигрывали лидеру 5,6 секунду и занимали третью строчку, Виталий Фёдоров и Денис Баулин были на последнем, восьмом, месте с отставанием от лидера в 37 секунд.
В первый день ралли, 3 октября, экипажи преодолели 3 спецучастка, первый из которых проходил по площади Победы в Пскове, а два следующих — в Палкинском районе.
Фото Елены Лешкиной
4 октября экипажам предстоит преодолеть ещё 6 скоростных участков, которые проходят по дорогам Палкинского и Печорского районов.
На старт гонки 3 октября вышли порядка 50 экипажей из Комсомольска-на-Амуре, Челябинска, Ростова-на-Дону, Ижевска, Хабаровска, Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Екатеринбурга, Ярославля, Майкопа.
Фоторепортаж с первого скоростного участка в Пскове >>>
Фоторепортаж со второго спецучастка в Палкинском районе >>>