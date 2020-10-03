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Происшествия / ЧП

В Пскове спасатели вытащили упавшего в колодец мужчину

3 октября 2020 года, 17:15

В Пскове спасатели вытащили упавшего в колодец мужчину. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, происшествие произошло 3 октября.

Сообщение в дежурную часть поступило в 12.21. Вызвал спасателей сам мужчина. Упав в колодец, он смог позвонить в МЧС и объяснить, где находится.

Спасатели вытащили мужчину при помощи альпинистского снаряжения. Ему потребовалась помощь медиков, потому как он сломал ногу.

Оказалось, что мужчина 1963 года рождения прогуливаясь по пустырю между домом №13 на улице Народной и домом №19 на улице Коммунальной, оступился и упал в колодец. 

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