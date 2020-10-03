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Происшествия / ЧП

В Полонской школе не верят, что надгробия разбили их школьники

3 октября 2020 года, 13:13
В Полонской школе не верят, что надгробия разбили их школьники. Журналисты газеты «Комсомольская правда. Псков» побывали на месте происшествия, пообщались с местными жителями и школьниками.


«В уме не укладывается, как такое можно натворить, - сказал Виктор Козин. - Сейчас у детей права и никаких обязанностей».

Александр Сергеев, памятник родителей которого пострадал от рук хулиганов, считает, что так детей воспитывают родители.

В Полоновской школе, где учатся школьники, разгромившие кладбище до сих пор не верят, что это сделали их ученики.

«Я считаю, что не в их силах сделать то, что там натворили» - сообщила заместитель директора Наталья Иванова.

По словам замдиректора, в школе регулярно проводятся патриотические акции. Совсем недавно проходило мероприятие «Лес победы», дети приходили ухаживать за рябинами, высаженными в прошлом году в рамках этой акции.

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