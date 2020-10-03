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Общество

Ролик о Псковской области «Лукоморье» набрал более миллиона просмотров

3 октября 2020 года, 12:49

Ролик о Псковской области «Лукоморье» набрал более миллиона просмотров. Он был размещен в одном из Instagram-аккаунтов 5 августа и довольно быстро набрал несколько тысяч просмотров и множество репостов.

Ролик о Псковской области «Лукоморье» набрал более миллиона просмотров
Кадр из ролика

«Псковская правда» писала о том, что над видео под названием «Лукоморье» работала целая команда творческих людей родом из Пскова: включая столичного режиссера и фотографа, публиковавшегося в Vogue.

Все кадры сняты только на закате или только на рассвете. Ребята использовала только определенный свет. Для этого вставали в 4 утра, снимали в районе 5-6 утра, в «золотой час». И постоянно летали по всей области.

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