Родители школьников, разбивших надгробия в Порховском районе, компенсируют ущерб. Об этом в очередном видеообращении сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

- Осквернение памятника героя Советского Союза Арнольда Мери – это варварство, которое нельзя игнорировать, - отметил губернатор. - Такие поступки должны предаваться огласке и получать самое широкое осуждение со стороны гражданского общества.

Он подчеркнул, что терпимого отношения к вандализму в Псковской области не будем.

- Их родителей обяжут компенсировать нанесённый ущерб, - сказал губернатор.

Напомним, что на этой недели три школьника разломали памятник Арнольду Мери, который свою награду заслужил благодаря доблести, проявленной в боях под Порховом, и разрушили еще 16 надгробий.