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Общество

Родители школьников, разбивших надгробия в Порховском районе, компенсируют ущерб

3 октября 2020 года, 10:28

Родители школьников, разбивших надгробия в Порховском районе, компенсируют ущерб. Об этом в очередном видеообращении сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

- Осквернение памятника героя Советского Союза Арнольда Мери – это варварство, которое нельзя игнорировать, - отметил губернатор. - Такие поступки должны предаваться огласке и получать самое широкое осуждение со стороны гражданского общества.

Он подчеркнул, что терпимого отношения к вандализму в Псковской области не будем.

- Их родителей обяжут компенсировать нанесённый ущерб, - сказал губернатор.

Напомним, что на этой недели три школьника разломали памятник Арнольду Мери, который свою награду заслужил благодаря доблести, проявленной в боях под Порховом, и разрушили еще 16 надгробий.

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