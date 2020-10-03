Ведерников: В Псковскую область не будет поступать мусор из других регионов. Об это в очередном видеообращении сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он рассказал о планах по строительству экотехопарка в Палкинском районе.

- Мы выбрали участок, который находится на максимальном удалении от населённых пунктов, и при этом достаточно близок к ключевой дорожной инфраструктуре, - отметил он. - Это позволяет добиться оптимального баланса безопасности и комфорта жителей при максимально низком тарифе.

Любой другой участок, по его словам, нарушит территориальную схему обращения с отходами, заставит инвестора закладывать в тариф затраты на излишне сложную логистику и дополнительную инфраструктуру.