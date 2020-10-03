Строительство детской инфекционки в Пскове завершится в ноябре

Строительство детской инфекционки завершится в ноябре. Об этом в очередном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что регион готов к возможному ухудшению эпидситуации лучше, чем весной.

На этой неделе главный корпус Псковской областной инфекционной больницы получил медицинскую лицензию, а на следущей лицензию получит великолукский корпус.

- Параллельно в Пскове уже идёт строительство детского инфекционного отделения. Его сдача запланирована на ноябрь, - сказал он.- До конца года у нас появится обновлённая инфекционная служба высочайшего класса, в совокупности рассчитанная на 360 коек.

Год назад было всего 170 коек, половина из которых в районах.