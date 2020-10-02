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Культура

Порховская детская школа искусств получит средства из резервного фонда

2 октября 2020 года, 23:10

Порховская школа искусств получит средства из резервного фонда на обновление материально-технической базы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил, что на первом этаже Порховской районной библиотеки находится Детская школа искусств. «Почти 10 лет в школе не было ремонта. Два года назад преподаватели школы подавали заявку на гранты, но безуспешно. Это тот самый случай, когда сдаваться нельзя. Каждая попытка - это бесценный опыт, который будет помогать долгие годы, и это много раз доказывала практика», - отметил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, в этом году школа получит помощь в индивидуальном порядке. В частности, будут выделены необходимые средства выделим на обновление материально-технической базы, а также будет оказано содействие в подготовке заявок на участие в конкурсных отборах на следующий год.

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