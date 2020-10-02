Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

10 лучших педагогов получат звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области»

2 октября 2020 года, 20:10

На следующей неделе 10 лучших педагогов региона впервые получат звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области», сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Почетного звания удостоены воспитатель детского сада, сотрудник сферы профобразования, работники коррекционных, общеобразовательных школ и дополнительного образования. Помимо нагрудного знака, педагогические работники получат единовременную премию в 25 тысяч рублей  и ежемесячную надбавку 5 тысяч рублей.

Звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области» утверждено на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 24 декабря 2019 года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порховская детская школа искусств получит средства из резервного фонда
Регоператор по обращению с ТКО присоединился к генеральной уборке Пскова
Областная сельскохозяйственная ярмарка пройдет без развлекательных мероприятий
Экологичный транспорт планируют производить в Псковской области
Псковичи поздравили радиостанцию «7 Небо» с днём рождения
Главврач Псковской горбольницы госпитализирован с коронавирусом
Псковский «День скобаря» вошел в рейтинг лучших фестивалей России
Велосипедист попал под колёса автомобиля на улице Вокзальной в Пскове
Две центральные площади Пскова перекроют для транспорта 3 октября

Комментарии

Авторизация
No comments
На пользу людям

Общество / Соцзащита
30 сентября 17:09

На пользу людям

О новых электронных сервисах рассказали псковичам
Читай по губам

Общество / Здоровье
29 сентября 16:00

Читай по губам

Чем опасен герпес на губах?
Ночная атака

Общество / Здоровье
29 сентября 15:38

Ночная атака

Почему я просыпаюсь от страха?