10 лучших педагогов получат звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области»

На следующей неделе 10 лучших педагогов региона впервые получат звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области», сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Почетного звания удостоены воспитатель детского сада, сотрудник сферы профобразования, работники коррекционных, общеобразовательных школ и дополнительного образования. Помимо нагрудного знака, педагогические работники получат единовременную премию в 25 тысяч рублей и ежемесячную надбавку 5 тысяч рублей.

Звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области» утверждено на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 24 декабря 2019 года.