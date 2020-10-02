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Экономика

Областная сельскохозяйственная ярмарка пройдет без развлекательных мероприятий

2 октября 2020 года, 19:49

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2020» пройдет без развлекательных мероприятий, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Ярмарка состоится 3 октября в Пскове на Октябрьской площади. Свою продукцию представят фермеры из большинства районов Псковской области. Псковичи смогут приобрести овощи, фрукты, мед, мясо, молоко и другие товары сельхозпроизводителей области и предприятий райпо. Также будет продаваться продукция м

Развлекательных мероприятий по причине эпидемической обстановки не планируется. Также не будет на месте проведения ярмарки точек питания. Участники и посетители ярмарки должны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

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