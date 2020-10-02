Экологичный транспорт планируют производить в Псковской области

Проект по производству экологически-чистого наземного городского электрического транспорта единогласно одобрили к реализации участники экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.



Проект представила директор по финансам, экономике и продажам ООО «Алькор» Ирина Сватковская. Она рассказала, что компания имеет 16-летний опыт в изготовлении троллейбусов и электробусов. Планируется, что продукция, которую будут выпускать в регионе сможет заменить аналогичную импортную технику. Также Ирина Сватковская поделилась преимуществами электротранспорта. Это высокая экологичность и низкий уровень шума. Также, модели низкопольных троллейбусов и электробусов будут отличаться просторностью и комфортностью пассажирского салона. Транспорт будет рассчитан на перевозку инвалидов. Для этого предусмотрены откидной пандус и специальное место с креплением инвалидных колясок. Наружная обшивка выполняется из антикоррозийных материалов. Кроме того, машины будут оснащены автоматическими системами экстренного аварийного реагирования и пожаротушения.



Михаил Ведерников спросил планируется ли организовать на предприятии полный цикл производства. На что инвестор ответила, что завод будет выпускать готовые машины. Их особенностью будет увеличенный запас автономного хода, который составляет 240 км, а также возможность эксплуатации в суровых климатических условиях. В 2021 году планируется выпустить около 40 единиц техники, а к 2030-му увеличить объем производства до тысячи экземпляров в год. «Наличие такого крупного предприятия в Псковской области — возможность для выхода региона на отечественный рынок общественного транспорта и перспективное направление для экспорта. Это приведет к новым налоговым поступлениям в бюджеты разных уровней. Ожидается, что уже в первый год функционирования производства они составят до 150 млн рублей», — заметила Ирина Сватковская. По ее словам, общий объем инвестиций составит 560 миллионов рублей. Выход на максимальную производственную мощность планируется на 2030 год. К этому периоду годовой оборот средств составит до 20 млрд рублей.