Псковичи поздравили радиостанцию «7 Небо» с днём рождения

«Новых проектов, чтобы все были здоровы, активны, позитивны и дальше нас радовали», - передала пожелания радиостанции хозяйка салона красоты «Александра» Татьяна.

Роста и развития всем диджеям и слушателям пожелала Екатерина из турагентства «Круглый год».

Флорист Наталья из магазина «Цветкофф» заметила, что 22 — это мало, пусть будет и 25, и 50, и 75. «Ну и, конечно, больше слушателей», - сказала псковичка.

«Здоровья, мира и весёлой музыки», - пожелал администратор сервиса «Шина плюс» Константин и порекомендовал слушать 107.1 FM всем.

Все участники опроса отметили хорошую музыку, актуальные новости и веселые шутки, звучащие на радиостанции. И даже рекламу отметили слушатели. Татьяна, например, считает, что ее на «7 Небе» меньше, чем на остальных радиостанциях.