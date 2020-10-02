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Общество / Важная дата

Псковичи поздравили радиостанцию «7 Небо» с днём рождения

2 октября 2020 года, 17:40

Псковичи поздравили местную радиостанцию «7 Небо» (107.1 FM) с 22-летием. Впервые она вышла в эфир 1 октября 1998 года. Сегодня корреспонденты Псковского агентства информации поговорили с постоянными слушателями «7 Неба»

«Новых проектов, чтобы все были здоровы, активны, позитивны и дальше нас радовали», - передала пожелания радиостанции хозяйка салона красоты «Александра» Татьяна.

Псковичи поздравили радиостанцию «7 Небо» с днём рождения

Роста и развития всем диджеям и слушателям пожелала Екатерина из турагентства «Круглый год».

Флорист Наталья из магазина «Цветкофф» заметила, что 22 — это мало, пусть будет и 25, и 50, и 75. «Ну и, конечно, больше слушателей», - сказала псковичка.

«Здоровья, мира и весёлой музыки», - пожелал администратор сервиса «Шина плюс» Константин и порекомендовал слушать 107.1 FM всем.

Все участники опроса отметили хорошую музыку, актуальные новости и веселые шутки, звучащие на радиостанции. И даже рекламу отметили слушатели. Татьяна, например, считает, что ее на «7 Небе» меньше, чем на остальных радиостанциях. 

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